В Смоленске появится улица имени Ивана Клименко и его бюст
В Смоленске появится улица имени Ивана Клименко и его бюст, сообщает пресс-служба обладминистрации итоги встречи внука первого секретаря обкома Алексея Клименко и главы региона Алексея Островского. Имя известного смолянина будет носить новая дорога, при этом она будет соответствовать масштабу личности. А бюст планируют разместить в сквере между гимназией им. Пржевальского и домом №12 по улице Карла Маркса.
Напомним, Иван Клименко возглавлял Смоленский обком КПСС с 1969 по 1987 годы. С 1987 года на пенсии. Скончался 27 июня 2006 года. Похоронен в Смоленске на Братском кладбище.
На доме № 12а по улице Карла Маркса в Смоленске, где жил Клименко, а также на здании администрации Смоленской области установлены мемориальные доски.
ИСТОЧНИК KP.RU