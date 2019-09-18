2019-09-18T08:10:30+03:00
Общество

В Смоленске появится улица имени Ивана Клименко и его бюст

Имя первого секретаря обкома будет носить новая дорога
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ru.wikipedia.org.ФОТО: ru.wikipedia.org.
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В Смоленске появится улица имени Ивана Клименко и его бюст, сообщает пресс-служба обладминистрации итоги встречи внука первого секретаря обкома Алексея Клименко и главы региона Алексея Островского. Имя известного смолянина будет носить новая дорога, при этом она будет соответствовать масштабу личности. А бюст планируют разместить в сквере между гимназией им. Пржевальского и домом №12 по улице Карла Маркса.

Напомним, Иван Клименко возглавлял Смоленский обком КПСС с 1969 по 1987 годы. С 1987 года на пенсии. Скончался 27 июня 2006 года. Похоронен в Смоленске на Братском кладбище.

На доме № 12а по улице Карла Маркса в Смоленске, где жил Клименко, а также на здании администрации Смоленской области установлены мемориальные доски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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