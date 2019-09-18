СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-18T13:32:48+03:00

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Главу семейства из Смоленска будут перевоспитывать в реалити-шоу, сообщила «КП-Смоленск» пресс-аташе отдела стратегического маркетинга и внеэфирного промо телеканала «Ю» Анастасия Заболотная. Сергей Бобров, проживающий вместе с женой Юлией и детьми в Смоленске, принял участие во втором сезоне реалити-шоу канала «Ю» - «Дорогая, я забил». Сообщается, что пара часто спорит на тему домашних обязанностей, перекладывая друг друга обязанности и обвиняя в бездействии.

По сценарию, мужчине предстоит прожить под камерами три дня, во время которых ему нужно будет делать ремонт и воспитывать детей. Участник, который справится с задачей, получит главный приз в 200 тысяч рублей.

Поболеть за героев можно будет уже завтра, 19 сентября в 17.30.

Ранее в Смоленск приезжали журналисты «Первого канала», чтобы снять сюжет о достопримечательностях столицы региона. Также съемочная группа посещала национальный парк «Смоленское Поозерье», где в объектив камеры попали озеро Сапшо, зубры и др.

ИСТОЧНИК KP.RU