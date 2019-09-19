СЕГОДНЯ 15:04 2019-09-19T15:04:21+03:00

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МЧС объявило штормовое предупреждение и заморозки в Смоленской области – непогода настигнет жителей региона в ближайшие сутки.

– По информации Смоленского ЦГМС филиала – ФГБУ «Центрального УГМС» в ночные и утренние часы 20 и 21 сентября на территории региона ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности земли до 0 – «минус» 3 градусов по Цельсию, – говорится в сообщении.

Днем в пятницу, 20 сентября, ожидается облачная погода, которая может в отдельных районах области сопровождаться небольшими дождями. Максимально на территории региона воздух прогреется до «плюс» 5 градусов, в областном центре – до «плюс» 3-х.

Сотрудники МЧС просят смолян быть внимательными при использовании электроприборов и газа. Также из-за непогоды может ухудшиться видимость на дороге. Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную скорость передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU