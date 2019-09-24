СЕГОДНЯ 06:28 2019-09-24T06:28:39+03:00

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Тротуар заменят на улице проспект Гагарина в Смоленске, сообщают сотрудники городской администрации. В настоящее время часть асфальта уже снята. Работы ведутся напротив ТЦ «Гамаюн». Также в настоящее время идет обустройство звездных карманов.

Ранее издание сообщало, что в 2019 году планируется отремонтировать 21 дорогу в областном центре. Работы на ряде улиц продолжаются. Что касается проспекта Гагарина, то этим летом на проезжей части появился новый асфальт и трамвайные рельсы. Пассажиры отмечают, что поездка в общественном транспорте стала более комфортной.

ИСТОЧНИК KP.RU