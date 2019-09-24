2019-09-24T08:59:14+03:00
Общество

В смоленском парке «Соловьиная роща» устанавливают велопарковки

Места для размещения конструкций предлагают определить горожанам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В смоленском парке «Соловьиная роща» устанавливают велопарковки, сообщает комитет по информационной политике администрации города. А места для их размещения предлагают определить горожанам. В настоящее время три конструкции, рассчитанные на 10 мест каждая, временно размещены возле арки у входа в парк (со стороны проспекта Строителей), рядом со спортивной площадкой, а также в районе детской площадки. Если жители микрорайона не согласны, то их готовы перенести в другие места.

- Свои пожелания к размещению велопарковок можно оставлять в комментариях к опросу, который проводится в официальной группе городской администрации, - сообщили представители комитета по информационной политике администрации города.

В настоящее время большинство подписчиков группы согласилось с текущим размещением конструкций. Негодование у горожан вызвали сами парковки, которые, по их мнению, не удобны для использования.

- Спрашивать надо не только, где должны быть велопарковки, а какими они должны быть! – написали смоляне в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске около 50 домов останутся без горячей воды
В Смоленске прошел открытый урок по безопасности для учащихся начальных классов
Памятный знак установили в селе Ярцева
Поиски пропавшего рыбака в Смоленской области закончились трагически
Более 30 домов в Смоленске могут остаться без горячей воды на 5 дней
Тротуар заменят на улице проспект Гагарина в Смоленске
В Смоленске власти решили снести незаконные парковки во дворах
В Смоленской области сотрудникам МУПа задолжали более 40 тысяч рублей
В Смоленске ВАЗ сбил 16-летнего парня
Отопительный сезон в Смоленске начинается 25 сентября
Полиция опровергла сообщение о жестоком убийстве в Сафонове
В Смоленске бетонные блоки высыпались на дорогу и создали пробку
В Смоленске подземный переход снова разрисовали
В Рославле жители сняли на камеру гуляющую по крыше завода лису