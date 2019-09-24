СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-24T08:59:14+03:00

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В смоленском парке «Соловьиная роща» устанавливают велопарковки, сообщает комитет по информационной политике администрации города. А места для их размещения предлагают определить горожанам. В настоящее время три конструкции, рассчитанные на 10 мест каждая, временно размещены возле арки у входа в парк (со стороны проспекта Строителей), рядом со спортивной площадкой, а также в районе детской площадки. Если жители микрорайона не согласны, то их готовы перенести в другие места.

- Свои пожелания к размещению велопарковок можно оставлять в комментариях к опросу, который проводится в официальной группе городской администрации, - сообщили представители комитета по информационной политике администрации города.

В настоящее время большинство подписчиков группы согласилось с текущим размещением конструкций. Негодование у горожан вызвали сами парковки, которые, по их мнению, не удобны для использования.

- Спрашивать надо не только, где должны быть велопарковки, а какими они должны быть! – написали смоляне в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU