СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-24T16:54:17+03:00

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Празднование Дня города в Смоленске хотят перенести на весну или лето, сообщает пресс-служба обладминистрации. Поводом для изменения даты праздника послужили погодные условия, которые год от года мешают горожанам в полной мере насладиться торжеством. В этом году, как и ранее, праздник остался в стороне от местных жителей из-за ветреной погоды и дождя.

По мнению губернатора Алексея Островского, у смолян должно быть два значимых праздника - День города Смоленска и День освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, к подготовке и проведению которых можно подходить более основательно.

Глава региона поручил главе города проработать вопрос с переносом даты на весну или лето. При этом губернатор просит выслушать мнения смолян.

Ранее местные жители неоднократно отмечали в соцсетях, что празднование Дня города в теплое время года было бы хорошей идеей, ведь последние пару лет праздник не поднимает настроения.

- Это было непросто, скажу я вам... Когда со сцены тебя сдувает, а может и смывает, и ты не очень понимаешь, что именно из этого происходит (как-то все вместе). Звукорежиссера за пультом трясет крупной дрожью, и он красными онемевшими руками пытается вставить флешку в ноутбук. Героическая ведущая просит: «Инна, ради Бога, оставайтесь в куртке!». Если встать под лесенкой, прямо за шиворот с полотнища сцены льются водопады, а когда поешь на площадке, вокруг тебя поднимается пар, будто в долине гейзеров, и ветер дует прямо в рот)). Но петь-то надо! И приходит кураж: просто потому что видишь - продрогшие, но самые стойкие смоляне с зонтиками пляшут под твои срывающиеся трели, вместе с ходулистами-ангелами-кузнечиками – поделилась впечатлениями от погоды в День города смоленская певица Инна Петрова.

ИСТОЧНИК KP.RU