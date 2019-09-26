АЛРОСА покупает смоленский «Кристалл»

СЕГОДНЯ 08:42 2019-09-26T08:42:18+03:00

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АЛРОСА покупает у Росимущества смоленский «Кристалл», сообщает пресс-служба компании. Решение принято на заседании 24 сентября. Наблюдательный совет согласился с суммой сделки и условиями, прописанными в распоряжении правительства. В результате предприятие обошлось российской группе алмазодобывающих компаний в 1,886 млрд рублей.

- Договор купли-продажи, как ожидается, будет подписан до конца сентября. Закрыть сделку планируется в первой половине октября. После этого мы начнем разрабатывать план интеграции предприятия в состав группы АЛРОСА, - сообщил заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.

Сообщается, что после объединения новое руководство будет заниматься расширением рынков сбыта, повышать эффективность производства за счет внедрения новых технологий.

Напомним, завод «Кристалл» основан в Смоленске 56 лет назад. Ранее работники предприятия оставили послание, которое будет открыто в 2063 году. Закладка капсулы с текстом к тем, кто будет работать на заводе через 50 лет, была приурочена к юбилею предприятия. А еще недавно работники завода выполнили реплику уникального произведения искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU