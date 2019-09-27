2019-09-27T08:47:15+03:00
Общество

Первая «вафельница» появилась на оживленном перекрестке в Смоленске

Остановка машин на разметке грозит крупным штрафом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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На перекрестке улиц КироваГагарина появилась первая «вафельница», сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Желтую сетчатую разметку нанесли утром 27 сентября.

- Скоро пробок из-за умников с Гагарина не будет, - написали пользователи соцсети.

В ГИБДД отмечают, что «вафельница» на перекрестке появилась из-за частых пробок, образующихся на этом участке дороги в часы пик. Основная ее функция заключается в обозначении участка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор. Следить за соблюдением ПДД водителями будут ранее установленные камеры.

Кроме того, важнее значение «вафельницы» для пешеходов - теперь они могут переходить перекресток по диагонали, если транспортным потокам со всех сторон горит красный свет светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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