Первая «вафельница» появилась на оживленном перекрестке в Смоленске

СЕГОДНЯ 08:47 2019-09-27T08:47:15+03:00

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На перекрестке улиц Кирова – Гагарина появилась первая «вафельница», сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Желтую сетчатую разметку нанесли утром 27 сентября.

- Скоро пробок из-за умников с Гагарина не будет, - написали пользователи соцсети.

В ГИБДД отмечают, что «вафельница» на перекрестке появилась из-за частых пробок, образующихся на этом участке дороги в часы пик. Основная ее функция заключается в обозначении участка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор. Следить за соблюдением ПДД водителями будут ранее установленные камеры.

Кроме того, важнее значение «вафельницы» для пешеходов - теперь они могут переходить перекресток по диагонали, если транспортным потокам со всех сторон горит красный свет светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU