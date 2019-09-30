СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-30T11:35:59+03:00

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Би-2 устроило в Смоленске грандиозное 2,5-часовое шоу, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Шура и Лева посетили столицу региона с новым туром NewBest. Был аншлаг!

Би-2 устроило в Смоленске грандиозное шоу.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Очередь на концерт из сотен смолян образовалась еще за несколько часов до начала представления. И ожидания оправдались: шикарная программа, яркое световое оформление, живой звук, оригинальность исполнения… Старые, всеми любимые хиты – «Полковник», «Варвара», «Последний герой» и новые песни из вышедшего недавно альбома «Горизонт событий» – «Лайки», «Черное солнце», «Виски»... Непередаваемые ощущения!

Би-2 устроило в Смоленске грандиозное шоу.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

– Мы не были в городе около 10 лет, но сегодня мы все исправим, – сказал Шура, открывая концерт. – Подумали и собрали более 20 песен, которые нравятся нам, проверили, что нравится нашим поклонникам, сверились с «Яндекс-Музыкой» и pop-music и, по-моему, наши ожидания совпали. Так что поем, слушаем и наслаждаемся.

Би-2 устроило в Смоленске грандиозное шоу.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Манеж Дворца спорта «Юбилейный» был разбит на несколько секторов, на площадке установлены две сцены, что позволило зрителям увидеть любимых исполнителей поближе. Организаторы отмечают, такой подход размывает границы зала, и фанаты творчества группы вовлекаются в шоу, становясь его частью.

Би-2 устроило в Смоленске грандиозное шоу.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

– Спасибо огромное за концерт в Смоленске! Это было потрясающе! Просто шикарная подборка песен! И отношение к зрителям такое тёплое!!! Будем рады вам в любое время! Приезжайте ещё! – написали смоляне в официальной группе музыкантов в соцсети ВКонтакте.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/734897" frameborder="0"></iframe> Би-2 устроило в Смоленске грандиозное шоу.Шура и Лева посетили столицу региона с новым туром NewBest.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU