В Смоленске автобус влетел в дерево
На месте ДТП работают пожарные, спасатели и врачи
ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске автобус влетел в дерево, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло утром на улице 12 лет Октября. Автобус направлялся из Заднепровья в сторону Колхозной площади. По какой причине транспорт слетел с дороги и угодил в столб не сообщается. По непроверенным данным, в ДТП есть пострадавшие. Региональный СКР проводит проверку.
Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на большое количество аварий, которые пришлись на утро понедельника.
- Сегодня День жестянщика, - написали читатели паблика.
ИСТОЧНИК KP.RU