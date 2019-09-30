СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-30T14:40:40+03:00

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В Смоленске автобус влетел в дерево, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло утром на улице 12 лет Октября. Автобус направлялся из Заднепровья в сторону Колхозной площади. По какой причине транспорт слетел с дороги и угодил в столб не сообщается. По непроверенным данным, в ДТП есть пострадавшие. Региональный СКР проводит проверку.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на большое количество аварий, которые пришлись на утро понедельника.

- Сегодня День жестянщика, - написали читатели паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU