2019-10-02T09:20:07+03:00
Общество

В парке Рославля ночью сгорел детский аттракцион

Карусель полностью уничтожена огнем
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В центральном парке Рославля ночью сгорел детский аттракцион, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло около 02:31 2 октября. На место случившегося выезжали две автоцистерны 13-й пожарной части и 6 огнеборцев.

- В результате инцидента никто не пострадал, но сама карусель полностью уничтожена огнем, - сообщили в МЧС.

Между тем, в Смоленске до сих пор не запущено новое колесо обозрение. Напомним, старое было демонтировано по истечению срока эксплуатации. Новый аттракцион намерены открыть тогда, когда будут подписаны все бумаги, свидетельствующие о его безопасности. Такое поручение дал ранее губернатор Алексей Островский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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