2019-10-02T16:52:53+03:00
Происшествия

Под Смоленском нетрезвый водитель заявил о пропаже машины, чтобы избежать штрафа

Мужчину отстранили от управления автомобиля сотрудники ГИБДД
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: УМВД России по Смоленской области.Фото: УМВД России по Смоленской области.
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Под Смоленском нетрезвый водитель заявил о пропаже машины, чтобы избежать штрафа по протоколу, который на него составили сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба областного УМВД. Однако обман быстро вскрылся и на 35-летнего мужчину завели дело о ложном доносе.

По словам полицейских, накануне на одной из улиц города сотрудники ГИБДД остановили машину. Позже выяснилось, что водитель, находившейся за рулем, нетрезв. Стражи порядка отстранили мужчину от управления автомобилем, а транспортное средство отправили на штраф-стоянку.

- Мужчина, чтобы избежать штрафа за нарушение, сообщил в полицию о хищении машины, - сообщили в полиции. – Но вскоре был разоблачен.

Теперь смолянину грозит не только штраф, но и реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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