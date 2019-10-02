СЕГОДНЯ 16:52 2019-10-02T16:52:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Смоленском нетрезвый водитель заявил о пропаже машины, чтобы избежать штрафа по протоколу, который на него составили сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба областного УМВД. Однако обман быстро вскрылся и на 35-летнего мужчину завели дело о ложном доносе.

По словам полицейских, накануне на одной из улиц города сотрудники ГИБДД остановили машину. Позже выяснилось, что водитель, находившейся за рулем, нетрезв. Стражи порядка отстранили мужчину от управления автомобилем, а транспортное средство отправили на штраф-стоянку.

- Мужчина, чтобы избежать штрафа за нарушение, сообщил в полицию о хищении машины, - сообщили в полиции. – Но вскоре был разоблачен.

Теперь смолянину грозит не только штраф, но и реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU