Трамвайный проезд изменится до неузнаваемости в Смоленске

СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-03T16:45:43+03:00

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Трамвайный проезд изменится до неузнаваемости. По словам сотрудников комитета по информационной политике администрации Смоленска, на проезжей части заменят асфальт, рельсы и отремонтируют пешеходные дорожки. Для трамваев будет создан «бесшовный путь», благодаря которому поездка в транспорте станет более комфортной. Также движение транспорта будет менее шумным.

В администрации отмечают, что в настоящее время трамваи ездят через трамвайное депо.

Ранее в Смоленске прошло полное обновление проспекта Гагарина: на дороге также заменили асфальт и отремонтировали трамвайные пути. В ближайшее время будут отремонтированы пешеходные дорожки и пройдет озеленения улицы. Планируется, что зеленая зона на проспекте станет больше.

ИСТОЧНИК KP.RU