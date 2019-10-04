В Смоленске на ТЭЦ-2 тушили мазут
В Смоленске на ТЭЦ-2 прошла масштабная тренировка спецслужб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. По «легенде» на объекте произошло ЧП - загорелся мазут.
- Прибывшее подразделение пожарной охраны пришло на помощь, подав стволы на тушение пламени и охлаждение резервуара. Совместными силами пожар удалось ликвидировать, - сообщили в ведомстве.
В МЧС отмечают, что тренировка прошла слаженно, намеченные цели удалось достигнуть.
Ранее в столице региона прошла тренировка, в которой участвовали сотрудники филиала ПАО "Квадра". Им предстояло в экстренных условиях ликвидировать порыв магистрального трубопровода.
ИСТОЧНИК KP.RU