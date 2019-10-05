СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-05T12:23:13+03:00

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В Смоленске 15 улиц останутся без горячей воды, сообщают представители городской администрации. С 7 по 11 октября в столице региона пройдет проверка работы теплопунктов. В связи с чем горячее водоснабжение может отсутствовать по следующим адресам:

Попова 4, 4а

Шевченко 80, 82, 84/2

Коммунистическая 3, 5

Ленина 6/1,

Маяковского 3, 5, 5а, 5б, 7а

Петра Алексеева 9а, 11(к.1,2), 13, 15/70

Попова 58, 60, 62 (школа № 34), 64, 66, 68, 68а

Б. Советская 28/16,

Коммунистическая 14

Соколовского 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 13,

пр-т Строителей 20, 22а, 24 (спортивная школа № 6)

Хлебозаводской пер. 9, 11, 13, 20 (д/с №62 «Каравай»),

Румянцева 14,

Трамвайный пр-д 12, 14

Крупской 34, 34а

В администрации обращают внимание: если оборудование не будет нуждаться в ремонте, подача воды возобновится в течение нескольких часов.

Ранее в Смоленске ликвидировали аварию на трубопроводе. Сотрудники «Квадры» заменили почти 3 метра ветхой трубы на новую. Большое коммунальное ЧП произошло утром 2 октября. Из-за порыва трубы без отопления и горячей воды находились более 10 тысяч жителей микрорайона Поповка. В зону отключения попали поликлиники, детские сады, спортивная школа и др.

ИСТОЧНИК KP.RU