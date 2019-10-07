СЕГОДНЯ 07:06 2019-10-07T07:06:51+03:00

Житель Чечни Муслим Джанбеков получил 2,5 года колонии общего режима за ДТП, в котором погибли женщина и ее 11-летняя дочь

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Суд вынес приговор водителю Gelandewagen за ДТП со смоленской семьей под Можайском: житель Чечни Муслим Джанбеков получил 2,5 года колонии общего режима. Напомним, в ДТП погибли женщина и ее 11-летняя дочь. Также Джамбеков лишен права управлять автомобилем на 2,5 года.

Слушания по делу проходили в Кунцевском районном суде. Согласно материалам дела, виновник аварии выплатил потерпевшей стороне 1,3 миллиона рублей. Суд требовал приговорить Джамбекова к 4 годам колонии, но учел, что у обвиняемого остались двое детей и беременная жена.

Напомним, страшная авария, унесшая жизни двух человек, произошла в марте 2019 года. На дороге столкнулись «Гелендваген» и «Нива». Водитель иномарки скрылся с места аварии. За рулем находился уроженец Чечни, ранее отбывавший наказание за разбойное нападение.

Женщину и ее 11-летняя дочь похоронили под Смоленском.

ИСТОЧНИК KP.RU