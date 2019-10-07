2019-10-07T13:13:41+03:00
Общество

В Смоленской области пошел первый снег

Белые хлопья заметили жители региона утром 7 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области пошел первый снег, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Утром 7 октября жители региона по пути на работу заметили падающие с неба белые хлопья. А ближе к обеду начался самый настоящий снегопад.

Последние несколько лет первый снег выпадал в Смоленской области в один и тот же день - 26 октября. В 2019 году зима напомнила о себе раньше на три недели.

Ранее «КП» писала о том, как глобальное потепление проявляется у нас в стране. Это прежде всего более теплые и короткие зимы. Средняя температура января в Москве, например, стала на 2 градуса выше, чем несколько десятилетий назад. Июль и другие летние месяцы тоже потеплели, но не так сильно.

В Смоленской области пошел первый снег.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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