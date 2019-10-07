В Смоленской области пошел первый снег
В Смоленской области пошел первый снег, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Утром 7 октября жители региона по пути на работу заметили падающие с неба белые хлопья. А ближе к обеду начался самый настоящий снегопад.
Последние несколько лет первый снег выпадал в Смоленской области в один и тот же день - 26 октября. В 2019 году зима напомнила о себе раньше на три недели.
Ранее «КП» писала о том, как глобальное потепление проявляется у нас в стране. Это прежде всего более теплые и короткие зимы. Средняя температура января в Москве, например, стала на 2 градуса выше, чем несколько десятилетий назад. Июль и другие летние месяцы тоже потеплели, но не так сильно.
В Смоленской области пошел первый снег.Виктория НИКОЛЬСКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU