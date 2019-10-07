СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-07T16:57:32+03:00

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Темкинский район отметил 90 лет, сообщает пресс-служба обладминистрации. К юбилею открыли стадион и большую детскую площадку. Также темкинцев ждала насыщенная культурная программа - выставка транспортных средств, ярмарау сельскохозпродукции, фотовыставка «История в лицах», соревнования по баскетболу и др. и большой праздничный концерт.

- Отрадно, что постепенно район развивается, появляются новые предприятия, - отметил глава региона Алексей Островский, приехавший на праздник в рамках рабочего визита. - Да, пока их, может быть, не так много, как хотелось бы, но то, что есть положительная динамика, точно могу сказать.

Ранее губернатор посетил Монастырщинский район и пообещал помочь с ремонтом местного Дома культуры.

– Прошу вас, Виктор Борисович, в ближайшее время направить в мой адрес служебную записку, чтобы я уже сейчас смог дать поручение зарезервировать эти деньги на 2020 год, – поручил губернатор, обращаясь к главе района.

ИСТОЧНИК KP.RU