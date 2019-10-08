СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-08T12:28:55+03:00

В столице региона работают двое мужчин, один из которых бросается под колеса машин

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Автомобилистов Смоленска предупреждают о подставах на дорогах. Об одной из них рассказал подписчик паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

По словам анонима, в субботу, 5 октября, под колеса его машины на улице Крупская бросился неизвестный мужчина. Произошел инцидент не на пешеходном переходе. По словам автомобилиста, сразу же появился свидетель аварии, который утверждал, что видел наезд на пешехода. В конечном итоге мужчина попросил 30 тысяч рублей за молчание, но конфликт удалось разрешить вызовом сотрудников полиции. После чего оба скрылись.

Подписчики паблика обращают внимание, что в подобных случаях хорошо иметь запись аварии с видеорегистратора.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о других видах автоподстав. Артисты работают по разным сценариям, но «сбитый пешеход» - один из самых популярных.

ИСТОЧНИК KP.RU