2019-10-08T13:44:31+03:00
Происшествия

Преподаватель смоленской медакадемии попалась при передаче взятки

Суд оштрафовал педагога на 10 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Следственный комитет России.ФОТО: Следственный комитет России.
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Преподаватель смоленской медакадемии попалась при передаче взятки, сообщила официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева. Педагог пыталась помочь маме одного из студентов, чтобы тот «не вылетел» из вуза.

В апреле 2019 года один из третьекурсников стоматологического факультета был допущен к пересдаче, но не пришел на нее. Парню дали третий шанс. Не воспользовавшись им, он мог быть отчислен из вуза.

- Мать учащегося через посредника - преподавателя учебного заведения передала взятку в размере 30 тысяч рублей одному из членов экзаменационной комиссии. Деньги женщины перевели на банковскую карту преподавателя, а член экзаменационной комиссии сообщила о преступлении в полицию, - сообщили в следкоме.

Изучив материалы дела, суд оштрафовал сотрудницу вуза за посредничество на 10 тыс. рублей, а матери студента приговор вынесут в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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