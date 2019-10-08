СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-08T13:44:31+03:00

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Преподаватель смоленской медакадемии попалась при передаче взятки, сообщила официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева. Педагог пыталась помочь маме одного из студентов, чтобы тот «не вылетел» из вуза.

В апреле 2019 года один из третьекурсников стоматологического факультета был допущен к пересдаче, но не пришел на нее. Парню дали третий шанс. Не воспользовавшись им, он мог быть отчислен из вуза.

- Мать учащегося через посредника - преподавателя учебного заведения передала взятку в размере 30 тысяч рублей одному из членов экзаменационной комиссии. Деньги женщины перевели на банковскую карту преподавателя, а член экзаменационной комиссии сообщила о преступлении в полицию, - сообщили в следкоме.

Изучив материалы дела, суд оштрафовал сотрудницу вуза за посредничество на 10 тыс. рублей, а матери студента приговор вынесут в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU