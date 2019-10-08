Преподаватель смоленской медакадемии попалась при передаче взятки
Преподаватель смоленской медакадемии попалась при передаче взятки, сообщила официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева. Педагог пыталась помочь маме одного из студентов, чтобы тот «не вылетел» из вуза.
В апреле 2019 года один из третьекурсников стоматологического факультета был допущен к пересдаче, но не пришел на нее. Парню дали третий шанс. Не воспользовавшись им, он мог быть отчислен из вуза.
- Мать учащегося через посредника - преподавателя учебного заведения передала взятку в размере 30 тысяч рублей одному из членов экзаменационной комиссии. Деньги женщины перевели на банковскую карту преподавателя, а член экзаменационной комиссии сообщила о преступлении в полицию, - сообщили в следкоме.
Изучив материалы дела, суд оштрафовал сотрудницу вуза за посредничество на 10 тыс. рублей, а матери студента приговор вынесут в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU