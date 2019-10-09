2019-10-09T10:30:30+03:00
Общество

В Смоленских школах железнодорожники провели уроки безопасности

В сентябре открытие занятия организованы в более чем 20 школах региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива пресс-службы ОАО «РЖД».ФОТО: из архива пресс-службы ОАО «РЖД».
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Железнодорожники провели открытые уроки по безопасности более чем в 20 школах Смоленской области. Они стали частью акции ОАО «РЖД» «Детская безопасность на железной дороге», которая проходила в течение сентября, сообщает пресс-служба компании.

Вернувшимся с длительных летних каникул ребятам напомнили, почему стальная магистраль представляет собой повышенную опасность и какие правила необходимо соблюдать. Особое внимание уделялось школам, расположенным рядом с железной дорогой. Для закрепления знаний школьникам показали видеоролики, раздали 700 буклетов-памяток, ответили на интересующие вопросы.

Кроме того, специалисты железной дороги совместно с сотрудниками транспортной полиции провели 70 рейдов, во время которых задержали 85 человек, переходивших железную дорогу в неположенном месте.

Московская железная дорога призывает людей соблюдать правила безопасного поведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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