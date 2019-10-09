Эксперты ОНФ обнаружили брак после ремонта дороги на въезде в Смоленск

СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-09T13:01:55+03:00

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Эксперты ОНФ обнаружили брак в отремонтированной дороге на въезде в Смоленск, сообщает пресс-служба отделения фронта. Документ, в котором содержится недовольство работой подрядной организации, активисты направили властям.

В ходе проверки обнаружено, что дорога в сторону поселка Печерск, которая ремонтировалась по нацпроекту, местами имеет повреждения, хотя асфальт на ней появился недавно. Также есть разрушения на стыках, которые, как говорят эксперты, могли появиться из-за нарушения технологических норм, и, возможно, плохого качества уложенного материала. Плюс ко всему, на некоторых участках не приведены в порядок подъездные пути к дороге и не занижен бордюрный камень практически на всех пассажирских остановках и примыканиях тротуаров.

О реакции властей пока не сообщается.

Напомним, в этом году в областном центре пройдет ремонт на 21 улицах. Ряд объектов уже завершены. В скором времени на них появится разметка, а у дорог – новые деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU