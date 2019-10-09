2019-10-09T14:05:06+03:00
Происшествия

В Смоленской области расстреляли с ружья лошадей спортклуба

Ранены четверо животных, у двух тяжелое состояние
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: КСК «Серпантин».ФОТО: КСК «Серпантин».
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В Смоленской области расстреляли с ружья лошадей спортклуба. Инцидент произошел днем 28 сентября в Ярцевском районе.

По словам сотрудников КСК «Серпантин», кому принадлежат животные, лошади паслись на арендованном участке. По непонятным пока причинам неизвестный открыл по ним огонь. Четверо животных получили травмы, состояние двух вызывает опасения.

ФОТО: КСК «Серпантин».

ФОТО: КСК «Серпантин».

- Раненые и перепуганные лошади подорвались к дому, ища спасения. В панике ещё одна лошадь повредила ногу, рана очень глубокая, с трудом остановили кровотечение, потребуется длительное лечение. Призма, закрывшая собой жеребёнка, не вернулась, - отмечают владельцы животных. Позднее раненую маму еле подняли, чтобы вернуть в конюшню.

В настоящее время ветеринары делают все возможное, чтобы спасти пострадавших животных. На теле некоторых около сотни повреждений после обстрела дробью.

Клуб временно прекратил работу. Сотрудники «Серпантина» написали заявление в полицию и надеются, что обидчик, расстрелявших коней, будет привлечен к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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