СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-10T11:06:56+03:00

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Смолянин за взятку пограничнику получил год колонии: в декабре прошлого года он дважды передал взятку по 10 тысяч рублей сотруднику пограничного управления ФСБ. За всем следили сотрудники службы безопасности, которых ранее поставил в известность пограничник. За 20 тысяч рублей мужчина хотел провести 19,5 тонн морепродуктов в обход установленных правил перемещения, сообщила официальный представитель следкома Наталья Зуева.

- После задержания 45-летний смолянин при доставлении к следователю СК, пытаясь уйти от уголовной ответственности, воспользовался мобильным телефоном и сообщил в правоохранительные органы о том, что его якобы похитили, - сообщили в следкоме.

Однако провернуть «фокус» задержанному не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU