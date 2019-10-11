СЕГОДНЯ 07:56 2019-10-11T07:56:45+03:00

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В Смоленске в проект реконструкции улицы Николаева внесут изменения. Общественники предложили властям сохранить деревья, оградить трамвайные пути бордюрным камнем и построить велотротуар. Встреча активистов и сотрудников городской администрации состоялась накануне.

Глава Смоленска Андрей Борисов согласился с тем, что во время ремонта улицы должны быть максимально сохранены деревья. Остальные предложения будут проанализированы в ближайшее время.

Напомним, реконструкция улицы Николаева запланирована на 2020 год. На проезжей части заменят коммуникации, асфальт и трамвайные пути.

Ранее был отремонтирован проспект Гагарина. Реконструкция проходила три месяца. В настоящее время идет асфальтирование пешеходных дорожек, в планах - озеленение улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU