Смоленский предприниматель едва не лишился дорогой иномарки за долги

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-11T11:03:52+03:00

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В Смоленской области предприниматель из-за долга в 255 тыс. рублей едва не лишился дорогой иномарки. В региональном управлении судебных приставов сообщили, что для того, чтобы взыскать с мужчины деньги, приставам пришлось арестовать автомобиль и поместить его на штраф стоянку.

- Смолянин занимался предпринимательской деятельностью и некоторое время назад одна из его торговых точек была демонтирована, - рассказали в УФССП. - Оказалось, что объект был установлен незаконно. Но издержки организации, которая произвела снос объекта, он не оплатил, после чего было возбуждено исполнительное производство.

Приставы долгое время не могли встретиться с должником, а потом на его транспорт наложили запрет по регдействиям.

- После того, как машину нашли и арестовали, должник начал погашать задолженность. При полной оплате долга арест с автомобиля будет снят и транспорт будет возвращен, - сообщили сотрудники управления.

ИСТОЧНИК KP.RU