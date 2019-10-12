В Смоленске разбили два банкомата в банке

СЕГОДНЯ 12:08 2019-10-12T12:08:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске разбили два банкомата, расположенных в помещении одного из коммерческих банков. Терминалам причинены значительные повреждения. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 400 тыс. рублей.

По словам сотрудников областного УМВД, стражам порядка удалось задержать подозреваемого в совершенном преступлении. Им оказался 51-летний неоднократно судимый местный житель. Выяснилось, что мужчина несколько раз приходил в банк - днем поругался с персоналом и ударил один из терминалов кирпичом, а вечером вернулся и также кирпичом повредил два терминала.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU