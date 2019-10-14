СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-14T10:37:00+03:00

«Черный вторник» на несколько часов оживил Юрия Хоя в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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Официальная кавер-группа из Иваново на два часа оживила Юрия Хоя. На площадке «А-клуба» прогремели хиты легендарной группы «Сектор газа».

Градус вечера задали фанаты коллектива, собравшись за несколько часов до начала концерта у дверей первого альтернативного музыкального клуба. Идеальным исполнением они напомнили главные хиты культовой группы – неизящные, но запоминающиеся – «Туман», «Твой звонок», «Демобилизация», «30 лет», «Взял вину на себя»…

Уже в зале непередаваемая энергетика солиста Максима Коробова, внешне очень похожего на молодого Юрия Хоя, погрузила зрителя в 90-е и напомнила о жизни низов и провинциального рабочего класса.

– Мы не копируем бездумно манеру исполнения «Сектора», а пропускаем через свои ощущения, – сказал солист Максим Коробов. Это позволяет придать старым песням новый современный смысл.

Все два часа в клубе царила атмосфера концертов из прошлого: фанаты пытались дотронуться до исполнителей, делали селфи, снимали выступление на телефон и просто отрывались на полную катушку.

Группа «Чёрный Вторник» образована в городе Иваново в мае 2013 года. Коллектив лично знаком с семьей Юрия Клинских, с его бывшими коллегами по группе и с некоторыми периодически дают совместные концерты.

Название группы, говорят музыканты, связано с днем смерти Юрия Хоя. Напомним, музыкант скончался во вторник, поэтому для фанатов именно этот день стал черным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/737635" frameborder="0"></iframe> «Черный вторник» на несколько часов оживил Юрия Хоя в Смоленске.На площадке «А-клуба» прогремели хиты легендарной группы «Сектор газа».Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU