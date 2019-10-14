СЕГОДНЯ 13:13 2019-10-14T13:13:21+03:00

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Проблему с уличным освещением в Смоленске решат в 2020 году. Об этом стало известно в ходе личного приема граждан главой Смоленска Андреем Борисовым. В разговоре с жительницей улицы Малая Набережная градоначальник отметил, что город на сегодняшний день готовится к заключению масштабного энергосервисного контракта. Демонтаж старых фонарей начнется весной 2020 года.

Напомним, речь идет о замене светильников на энергоемкие. По словам сотрудников городской администрации, на место ртутным и натриевым фонарям придут современные светодиоды, которые «умеют» подстраиваться под конкретное время суток и интенсивность движения. Также представители властей отмечают экономичность их использования. В областном центре намерены заменить около 14 тысяч фонарей.

ИСТОЧНИК KP.RU