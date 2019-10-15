СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-15T13:59:11+03:00

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Назначен новый председатель Смоленского областного суда. Им стал 54-летний Евгений Шепелин. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 14 октября.

Ранее Евгений Александрович работал в Саратове в должности и.о. председателя областного суда.

Смоленский областной суд был без председателя с зимы 2017 года – экс-председатель Владимир Войтенко и его заместитель по уголовным делам Анатолий Петровский ушли в отставку по собственному желанию. Все это время обязанности главы исполнял Роман Батршин. Коллегия Верховного суда не утвердила его на должность председателя.

ИСТОЧНИК KP.RU