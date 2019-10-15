2019-10-15T17:21:55+03:00
Общество

В Смоленске пересмотрят сроки начала отопительного сезона

Губернатор Алексей Островский поручил проработать вопрос в рамках правового поля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске могут измениться сроки начала отопительного сезона: губернатор Алексей Островский поручил проработать вопрос в рамках правового поля. Об этом стало известно в ходе совещания членов администрации региона с участием глав муниципалитетов.

В пресс-службе пояснили, что речь идет о том, чтобы тепло в квартиры жителей региона приходило раньше, чем это происходит обычно.

- Для большинства смолян утвержденные сроки, к сожалению, не приемлемы. Я эту позицию разделяю - холод в многоквартирных домах ощущается раньше, - сказал губернатор.

Напомним, в 2019 году отопительный сезон стартовал 25 сентября - на неделю раньше, чем в предыдущие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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