В Смоленске пересмотрят сроки начала отопительного сезона
В Смоленске могут измениться сроки начала отопительного сезона: губернатор Алексей Островский поручил проработать вопрос в рамках правового поля. Об этом стало известно в ходе совещания членов администрации региона с участием глав муниципалитетов.
В пресс-службе пояснили, что речь идет о том, чтобы тепло в квартиры жителей региона приходило раньше, чем это происходит обычно.
- Для большинства смолян утвержденные сроки, к сожалению, не приемлемы. Я эту позицию разделяю - холод в многоквартирных домах ощущается раньше, - сказал губернатор.
Напомним, в 2019 году отопительный сезон стартовал 25 сентября - на неделю раньше, чем в предыдущие годы.
ИСТОЧНИК KP.RU