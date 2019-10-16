Под Смоленском произошло страшное тройное ДТП

СЕГОДНЯ 06:38 2019-10-16T06:38:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Около деревни Курдымого Кардымовского района произошло страшное тройное ДТП. Около 19.00 на дороге столкнулись «Ауди 100», «Фольксваген» и «ВАЗ». Машины развернуло на проезжей части после лобового столкновения. На устранение аварии выезжали огнеборцы из 31-й пожарной части в составе автоцистерны.

- В Курдымово три авто гайцев с мигалками, эвакуатор. Скорой не видел, но два авто с сильно разбитыми мордами на своих полосах стоят, но в 50 метрах друг от друга, - пишут очевидцы случившегося.

Информация о пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU