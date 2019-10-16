В Смоленской области нашли бомбу

СЕГОДНЯ 07:13 2019-10-16T07:13:03+03:00

Оружие лежало в земле со времен войны и таило в себе опасность

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В Новодугинском районе Смоленской области нашли авиационную бомбу. Оружие пролежало в земле десятки лет и таило в себе опасность. Находка была обнаружена в деревне Городня 15 октября.

Также в этот же день были найдены мины в Гагаринском районе и с. Тесово под Новодугионо артиллерийский снаряд.

Все опасные находки изъяты и уничтожены, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU