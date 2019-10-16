В Смоленской области нашли бомбу
Оружие лежало в земле со времен войны и таило в себе опасность
ФОТО: wwii.space.
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В Новодугинском районе Смоленской области нашли авиационную бомбу. Оружие пролежало в земле десятки лет и таило в себе опасность. Находка была обнаружена в деревне Городня 15 октября.
Также в этот же день были найдены мины в Гагаринском районе и с. Тесово под Новодугионо артиллерийский снаряд.
Все опасные находки изъяты и уничтожены, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU