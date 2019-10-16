В Смоленской области пройдет Большой этнографический диктант

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-16T11:35:50+03:00

Изменить размер текста: A A

1 ноября в Смоленске пройдет очередной Большой этнографический диктант. Проведение акции приурочено ко Дню народного единства.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Диктант пройдет на базе 46 учреждений области. В столице региона он состоится в Смоленском государственном университете.

Организаторы отмечают, что участниками могут стать жители региона любого возраста. Состязание позволит оценить уровень этнографической грамотности людей. Начало в 11.00.

Узнать подробнее об акции можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU