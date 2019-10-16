2019-10-16T12:17:32+03:00
Общество

В Смоленскую область привезли вакцину от гриппа для взрослых

Врачи планируют привить более 360 тысяч человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленской области.ФОТО: администрация Смоленской области.
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В Смоленскую область привезли вакцину от гриппа для взрослых. По словам сотрудников администрации региона, прививками будут обеспечены более 360 тысяч человек.

Ранее стартовала вакцинация детей – регион получил более 76 тыс. доз. В прошлом году прививками обеспечили более 68 тысяч юных жителей региона.

Сообщается, что вакцинация проходит во всех учреждениях здравоохранения региона. Пациенты получают отечественный препарат «Совигрипп».

ИСТОЧНИК KP.RU

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