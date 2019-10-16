2019-10-16T13:35:43+03:00
Общество

В Смоленской области установят 11 контейнеров для ртутных ламп и батареек

Пункты сбора откроются в местах массового пребывания людей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области установят 11 контейнеров для ртутных ламп и батареек, сообщает пресс-служба обладминистрации. Пункты сбора планируется установить в Вяземском, Руднянском, Смоленском, Духовщинском районах Смоленской области, а также в столице региона. В Смоленске контейнеры появятся в ТРЦ «Галактика» и «Макси».

Ранее, в 2018 году, были установлены 18 хранилищ для накопления этих опасных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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