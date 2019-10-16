В Смоленской области выбрали лучшего участкового
Победил капитан полиции из Десногорска Алексей Поляков
ФОТО: УМВД России по Смоленской области.
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В Смоленской области прошло голосование «Народный участковый – 2019». Победу в конкурсе одержал капитан полиции из Десногорска Алексей Поляков.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что ранее полицейский выиграл конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Теперь смолянину предстоит показать себя в финале, который состоится в ноябре.
ИСТОЧНИК KP.RU