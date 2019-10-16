В Смоленской области выбрали лучшего участкового

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-16T14:47:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области прошло голосование «Народный участковый – 2019». Победу в конкурсе одержал капитан полиции из Десногорска Алексей Поляков.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что ранее полицейский выиграл конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Теперь смолянину предстоит показать себя в финале, который состоится в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU