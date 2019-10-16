СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-16T17:12:28+03:00

В Смоленске ограничат движение по улице Свердлова. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленске на два месяца ограничат движение транспорта по улице Свердлова. Соответствующее решение подписано городскими властями. Сообщается, что до 17 декабря автомобилистам придется искать пути объезда довольно большого участка дороги - от улицы Свердлова до Московского шоссе (включая съезды).

В пресс-службе городской администрации сообщают, что на улице будут проходить работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее на улице установили камеры фотофиксации нарушений. Решение принято в связи с частыми ДТП, которые происходят из-за превышения скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU