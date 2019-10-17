В Смоленске прошел флешмоб

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-17T09:33:50+03:00

Более 60 юнармейцев выстроились, образуя символ «К», и произнесли фразу, напоминающую о победе в Великой Отечественной войне

Изменить размер текста: A A

На главной площади города прошел флешмоб: Более 60 юнармейцев выстроились, образуя символ «К», и произнесли фразу, напоминающую о победе в Великой Отечественной войне. Акция прошла 15 октября.

Организаторы отмечают, что такой флешмоб прошел в 19 регионах России.

– Задача флешмоба – показать стране и миру: никто не забыт, ничто не забыто! Это одна из самых масштабных акций в России. В конце октября выйдет патриотический ролик с участием регионов-участников, - сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU