2019-10-17T11:23:00+03:00
Происшествия

В Рославле пропала мама двоих детей

Молодая женщина уехала к парню и неделю не выходит на связь с родными
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Рославле пропала мама двоих детей. Сообщение об исчезновении женщины опубликовал несколько часов назад «Подслушано в Рославле» ВКонтакте.

Сообщается, что Татьяна уехала из дома 9 октября и до настоящего времени родные не знают о ее местонахождении.

- Помогите пожалуйста, может кто-то видел её или его, напишите в комментариях, мы всё проверим, - написала Татьяна Ульяненкова в соцсети.

Жители Рославля отмечают в комментариях к посту, что регулярно видят женщину и мужчину, но место жительства указать не могут и советуют обратиться к участковому полицейскому, который хорошо знает местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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