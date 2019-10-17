2019-10-17T12:12:55+03:00
Общество

Редкий камень с таинственной надписью нашли в Смоленске

Находка относится к времени правления губернатора Александра Лопатина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Редкий камень с таинственной надписью нашли в Смоленске. Фото уникальной находки опубликовал паблик «Лопатинский сад» ВКонтакте.

Камень относится к времени правления губернатора Александра Лопатина.

- «КАБОГРАЛЛО» - одна из тайн, которая многие годы не давала краеведам и любителям истории покоя. Многие десятилетия, камень, на котором была написана эта таинственная надпись, считался утерянным. И сегодня, мы восполняем эту утрату, - написали в паблике работники парка.

ФОТО: ВКонтакте.

ФОТО: ВКонтакте.

Надпись, по одной из основных версий, сложена из первых букв имен и фамилии детей губернатора Лопатина, в честь которого назван парк. И распадается: на «КА[сьян] БО[рис] ГР[игорий] АЛ[ексей] ЛО[патины]». Высечена она была над входом в подземелье на Массовом поле, где раньше находился каток.

По другой версии, буквы мог выбить узник каземата, имевший такое имя.

Больше легенд о Смоленске можно узнать в материале «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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