2019-10-17T13:43:11+03:00
Общество

В Смоленске назвали имя лучшего пожарного

Почетное звание получил огнеборец Иван Аниськович из 7-й спасательной части
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Лучшим пожарным Смоленской области стал Иван Аниськович из 7-й спасательной части, сообщили в региональном ГУ МЧС России. Он стал первым среди шести коллег по теоретическим знаниям, уровню физподготовки и практическим навыкам.

Спасатель признается, что пришел на службу по совету друзей и попал в хороший коллектив, быстро освоился и всему научился.

- Научили по-настоящему полюбить свое дело, относиться к своей профессии с гордостью, - признается Иван Аниськович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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