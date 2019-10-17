В Смоленске назвали имя лучшего пожарного

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-17T13:43:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Лучшим пожарным Смоленской области стал Иван Аниськович из 7-й спасательной части, сообщили в региональном ГУ МЧС России. Он стал первым среди шести коллег по теоретическим знаниям, уровню физподготовки и практическим навыкам.

Спасатель признается, что пришел на службу по совету друзей и попал в хороший коллектив, быстро освоился и всему научился.

- Научили по-настоящему полюбить свое дело, относиться к своей профессии с гордостью, - признается Иван Аниськович.

ИСТОЧНИК KP.RU