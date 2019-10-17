В Смоленске назвали имя лучшего пожарного
Почетное звание получил огнеборец Иван Аниськович из 7-й спасательной части
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Лучшим пожарным Смоленской области стал Иван Аниськович из 7-й спасательной части, сообщили в региональном ГУ МЧС России. Он стал первым среди шести коллег по теоретическим знаниям, уровню физподготовки и практическим навыкам.
Спасатель признается, что пришел на службу по совету друзей и попал в хороший коллектив, быстро освоился и всему научился.
- Научили по-настоящему полюбить свое дело, относиться к своей профессии с гордостью, - признается Иван Аниськович.
ИСТОЧНИК KP.RU