Машина на скорости влетела в столб на улице Дзержинского в Смоленске
Авария произошла у остановки трамваев «улица Пушкина»
ФОТО: ВКонтакте.
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Машина на скорости влетела в столб на улице Дзержинского в Смоленске. ДТП произошло днем 17 октября. Сообщается, что за рулем легковушки находилась женщина лет 50-ти. По словам очевидцев, она не пострадала, лишь отделалась испугом.
Автомобилисты отмечают, что на повороте довольно часто происходят аварии.
– Камеры и ограничение скорости – и сразу будет порядок, – пишут водители в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU