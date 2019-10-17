2019-10-17T15:23:44+03:00
Происшествия

Машина на скорости влетела в столб на улице Дзержинского в Смоленске

Авария произошла у остановки трамваев «улица Пушкина»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Машина на скорости влетела в столб на улице Дзержинского в Смоленске. ДТП произошло днем 17 октября. Сообщается, что за рулем легковушки находилась женщина лет 50-ти. По словам очевидцев, она не пострадала, лишь отделалась испугом.

Автомобилисты отмечают, что на повороте довольно часто происходят аварии.

– Камеры и ограничение скорости – и сразу будет порядок, – пишут водители в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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