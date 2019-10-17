СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-17T17:16:41+03:00

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В Смоленске может появиться ферма по разведению индейки, сообщает пресс-служба обладминистрации. Губернатор Алексей Островский пообещал начинающему предпринимателю помощь в реализации проекта. За содействием смолянин Владимир Водолазский обратился к главе региона в ходе личного приема.

Начинающему бизнесмену порекомендовали, первым делом, решить вопрос с реализацией продукции, затем собрать необходимый пакет документов и подать его на получение гранта. Речь идет о сумме в 3 млн рублей.

- Я сейчас веду переговоры с потенциальными покупателями. В настоящее время мы обсуждаем подписание договора о намерениях, - заверил житель областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU