Более 5500 жителей Смоленска останутся без тепла и горячей воды

СЕГОДНЯ 06:25 2019-10-18T06:25:56+03:00

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Более 5500 жителей Смоленска 18 октября останутся без тепла и горячей воды, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. С 9.00 коммунальщики начнут масштабные работы на одном из участков магистральной тепловой сети. В связи с этим ряд домов будут отключены от коммунальных ресурсов. В зону отключения попали:

- улица Гарабурды № 25, 27, 29;

- Кловская №1, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 19а, 23,25, 52, 54, 56, 58, 60;

- Николаева №73, 75, 77, 79

Планируется, что воду и отопление вернут к 16.00.

Также из-за ремонтных работ «Горводоканала» без холодной воды останутся жители домов по следующим адресам:

- ул. Памфилова №3б, 7, 9;

- ул. Кирова №53, 55, 55а, 57, 59, 61;

- ул. Ново-Рославльская №3, 3а, 4, 5а, 7, 9, 11, 13;

- ул. Тенишевой №22.

ИСТОЧНИК KP.RU