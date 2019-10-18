СЕГОДНЯ 06:35 2019-10-18T06:35:42+03:00

В столице региона прошел оргкомитет по подготовке к празднику

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60-летний юбилей полета в космос Юрия Гагарина отметят с размахом в Смоленской области, сообщает пресс-служба обладминистрации. Накануне в столице региона прошел оргкомитет по подготовке к празднику.

Сообщается, что ранее был поднят ряд вопросов, касающихся развития Гагаринского района, малой родины первопроходца космоса. В частности, речь шла о модернизации социальных объектов, ремонте улично-дорожной сети, благоустройстве города Гагарина, повышении его туристской привлекательности, а также реализации иных мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры муниципалитета в целом.

Отмечается, что правительство России поддержало ряд инициатив. Теперь, по словам губернатора Алексея Островского, перед администрацией региона стоит задача «проработать детальный план мероприятий по подготовке к юбилейным торжествам, определить источники их финансирования».

Следующее заседание Оргкомитета состоится в декабре, где будет утвержден финальный вариант плана, после чего власти приступят к его реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU