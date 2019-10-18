2019-10-18T07:23:07+03:00
Общество

В Смоленске снесут ларьки и биотуалеты

Строения установлены незаконно
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: из архива администрации города Смоленска.ФОТО: из архива администрации города Смоленска.
Изменить размер текста:

В Смоленске снесут ларьки и биотуалеты, сообщают представители городской администрации. Выяснилось, что строения установлены незаконно. Речь идет о конструкции площадью 25,3 кв. метра, расположенной с западной стороны от дома №8а по улице Кашена, 4 конструкциях, площадь каждой из которых составляет 1,73 кв. метра, металлической конструкции площадью 2,8 кв. метра, а также четырех биотуалетах.

Власти дали предпринимателям время для самостоятельного демонтажа незаконных объектов - до 24 октября. После этой даты строения будут убраны принудительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24