СЕГОДНЯ 08:17 2019-10-18T08:17:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске дольщикам обещали помочь достроить проблемный дом. Проблему жители столицы региона обсудили с губернатором Алексеем Островским.

Речь идет о доме на улице Дохтурова. Решением Арбитражного суда Смоленской области от 31 мая застройщик ЗАО «Смоленскжилье» признан банкротом. Исполнение обязательств перед «дольщиками» будет теперь исполняться в соответствии с законодательством о банкротстве.

- Те жители региона, которые сталкивались с аналогичными проблемами, уже получили от нас конкретную помощь, - сказал губернатор. - Сейчас мы ведем переговорный процесс с одной из строительных компаний области, которая имеет опыт завершения строительства подобных проблемных объектов и в настоящее время по одному из адресов в городе Смоленске достраивает такой же проблемный объект другого застройщика.

При завершении строительства вашего дома на улице Дохтурова компания сможет вернуть себе вложенные средства за счет продажи оставшихся на данный момент нераспроданных помещений, сказал глава региона.

О сроках, когда люди смогут въехать в свои квартиры, не сообщается – все зависит от переговорного процесса.

Кроме того, губернатор пообещал, что за проведением работ застройщиком будет осуществлять департамент строительного и технического надзора, который не даст строить дом с плесенью, грибком и прочими недоработками.

ИСТОЧНИК KP.RU