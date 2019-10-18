СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-18T09:38:55+03:00

Молодой мужчина получил смертельные травмы после опрокидывания машины в кювет

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В Смоленской области ищут свидетелей ДТП с погибшим пассажиром. Авария произошла в 06.05 на 238-м км автодороги «Москва – Минск» в Вяземском районе.

По словам сотрудников регионального УВМД, 30-летний водитель «Дэу Эсперо» не справился с управлением и на скорости слетел в кювет, где машина перевернулась.

- Пассажир автомашины, мужчина 1986 года рождения, от полученных телесных травм скончался на месте, - сообщили в полиции.

Свидетелей происшествия просят связаться со следователем, расследующим дело, по телефону - 8 (4812) 77-46-42.

ИСТОЧНИК KP.RU