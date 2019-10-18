В Смоленской области снизилось количество несчастных случаев на железной дороге

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-18T10:06:37+03:00

С начала года показатель снизился на 10%

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В Смоленской области сохраняется тенденция снижения количества несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД». За 9 месяцев 2019 года к аналогичному периоду прошлого года зафиксировано снижение количества происшествий на 10% - с 21 до 19.

Все несчастные случаи произошли в результате нарушения пешеходами правил безопасного поведения на железной дороге.

Только во время акции ОАО «РЖД» «Детская безопасность на железной дороге», которая проходила в сентябре, специалисты железной дороги совместно с сотрудниками транспортной полиции провели 70 рейдов, во время которых задержали 85 человек, переходивших железную дорогу в неположенном месте.

Для дальнейшего снижения количества несчастных случаев необходимо неукоснительное соблюдение правил безопасного поведения на железной дороге, напоминают в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU